烏政客：10萬士兵接受西方訓練
【本報綜合報道】烏克蘭最高議會財政委員會主席格特曼采夫（Daniil Getmantsev）周三表示，西方國家不足兩年內訓練多達10萬名烏克蘭士兵，超出原先訓練2萬至3萬名士兵的目標。
32國組聯盟協助
格特曼采夫透露，由32個國家組成的聯盟協助培訓烏軍。透過美國設立的烏克蘭安全援助倡議，以及歐盟軍事援助團，聯盟國家重點訓練烏軍部隊，提供教官、訓練場地及裝備。格特曼采夫列出4個訓練優先事項，包括各級部隊集體訓練；35天內把新兵變成步槍兵；訓練使用外國製武器和軍事裝備，並培訓戰鬥醫療兵、掃雷兵及狙擊手等高要求專業技能士兵；不同專業的指揮官和教官同時受訓，學成後與烏克蘭友軍部隊分享知識。
格特曼采夫指出，烏克蘭在本國訓練士兵的機會有限，故認為西方國家的援助十分重要。烏克蘭武裝部隊副總參謀長科里蘭科（Oleksandr Kyrylenko）稱，武裝部隊訓練制度在共同努力下建立，大大強化抵抗俄羅斯侵略的能力。
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