烏政客：10萬士兵接受西方訓練

32國組聯盟協助

格特曼采夫透露，由32個國家組成的聯盟協助培訓烏軍。透過美國設立的烏克蘭安全援助倡議，以及歐盟軍事援助團，聯盟國家重點訓練烏軍部隊，提供教官、訓練場地及裝備。格特曼采夫列出4個訓練優先事項，包括各級部隊集體訓練；35天內把新兵變成步槍兵；訓練使用外國製武器和軍事裝備，並培訓戰鬥醫療兵、掃雷兵及狙擊手等高要求專業技能士兵；不同專業的指揮官和教官同時受訓，學成後與烏克蘭友軍部隊分享知識。