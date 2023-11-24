普京：從未拒絕與烏和談

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周三參與二十國集團（G20）視像峰會時表示，俄方從未拒絕就烏克蘭問題展開和談，又指莫斯科正履行其在提供能源及糧食方面義務，不忘批評西方國家炸毀北溪天然氣管道是國家恐怖主義行為。

G20視像峰會上 斥西方炸管道

普京發表講話時提到，一眾G20成員國應考慮如何停止該場悲劇，又指俄羅斯從未拒絕過與烏克蘭舉行和平談判，不過公開宣布退出談判進程國家是烏克蘭，而非俄方，更指摘烏方為了禁止與俄舉行類似談判為此簽署國家元首令。普京又回應一些與會領袖對烏克蘭局勢表示震驚的言論，指出軍事行動總是一場悲劇，他明白這場戰爭和民眾死亡只會令人震驚，但他亦認為2014年烏克蘭血腥政變和加薩局勢同樣令人震驚，強調有必要思考如何制止這種悲劇。