汽車爆炸夫婦亡 美加掀恐襲陰霾

兩國邊境 尼亞加拉大瀑布彩虹橋出事 世界著名旅遊勝地尼亞加拉大瀑布位於美國紐約州與加拿大安大略省，兩岸由彩虹橋等合共4座橋樑連接。一輛汽車前天早上駛經上述邊境關卡時爆炸，造成車上一對夫妻死亡、一名美方邊境人員受傷。面對外界流傳事故或與恐襲有關，美國紐約州州長胡楚澄清，沒有迹象表明爆炸與恐怖主義活動有關。

涉事白色賓利私家車前天早上11時30分左右突然高速駛經美國一側彩虹橋邊境關卡，之後發生爆炸。多名目擊者表示，他們看見火球，感覺地面出現震盪，好像經歷一場小型地震。由網傳照片可見，事發地點一帶地面遺下大量雜物，邊境關卡部分建築物更被熏黑。

由於美加兩國昨天迎來感恩節，彩虹橋前天發生爆炸，難免引發恐襲疑慮。加拿大總理杜魯多事發後形容，在尼亞加拉大瀑布發生事件顯然非常嚴重，並說：「我們對此極為重視。」美國白宮發言人亦稱，即使總統拜登目前身處麻省過節，仍與相關官員密切關注事態發展。

紐約州長澄清不涉恐襲 相隔數小時，胡楚告訴記者，根據目前掌握資訊，是次爆炸事故與恐襲無關，並指車上其中一名死者來自紐約州西部某地，餘下一名傷者沒有生命危險，估計需要一段時間方可完成全面調查。她早前曾在社交平台透露，已指示紐約州警方與聯邦調查局（FBI）相關小組檢視所有前來該州入口。

感恩節前發生 影響過境 經初步調查，美方執法部門估計出事私家車是由丈夫駕駛，與妻子原本打算前往加拿大觀看演唱會。因應演唱會臨時取消，他們前往賭場，離開時發生意外。由於車上兩名死者遺體難以識別，美方人員無法證實逝去司機與賓利登記司機是否同一人，正調查兩人真正身份。

受事故影響，彩虹橋由前天早上11時51分起關閉，另外3座橋樑也一度暫停運作，就連距離彩虹橋約40公里水牛城尼亞加拉國際機場航班也受影響。直至前晚，除了彩虹橋之外橋樑重開，美加兩國居民終可在感恩節來臨前夕往來兩地。本報綜合報道