日公明黨魁促撤水產禁令 華未答允

【本報綜合報道】中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇周三，在北京會見訪華的日本公明黨黨魁山口那津男率領的代表團，日本傳媒報道，山口要求中方取消因福島核污水排海而暫停進口日本水產品的措施，蔡奇回應指中方重視國民健康，顯示雙方就此事仍存在分歧。山口昨日在北京人民大會堂，再與中國外交部長王毅舉行會談。

先後晤蔡奇及王毅 報道又指，蔡奇對早日重啟2018年以後中斷的「日中執政黨交流機制」表示期待，山口對此表示歡迎。山口提議中方出借大熊貓給在三一一大地震中受災的仙台市，蔡奇回應稱大熊貓發揮了培養友情的重要作用，將積極考慮。山口亦遞交了日本首相岸田文雄寫給中國領導人的親筆信，亦與中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行了會談。

中國官媒則引述蔡奇指，兩國執政黨要落實好兩國領導人達成的重要共識，準確把握對方的發展及戰略意圖，推動塑造積極友善的相互認知，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。蔡奇亦就歷史、台灣、福島核污染水排海等問題，闡明中方立場。山口那津男則表示公明黨願積極推動各領域交流合作，發揮執政黨交流機制作用，妥處分歧，解決困難，推動日中關係改善發展。與山口那津男會談期間，王毅強調這為中日關係打開局面，為健康穩定發展指明了方向。今年正值中日和平友好條約締結45周年，他指出當前是站在迄今為止的基礎上向前邁進的重要時期。山口則感謝中方對宗教團體創價學會名譽會長池田大作逝世表達的哀悼。