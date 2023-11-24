25志願軍烈士遺骸 從韓返抵遼寧

【本報綜合報道】第10批在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接儀式昨日上午在南韓仁川國際機場舉行，韓方向中方移交25位烈士遺骸及相關遺物。中國退役軍人事務部副部長常正國、駐韓大使邢海明和南韓國防部次官金善鎬等相關部門負責人出席儀式。接運遺骸的運20專機當日接近中午時分抵達遼寧省瀋陽桃仙機場。

根據中韓達成的共識，今年繼續舉行在韓志願軍烈士遺骸交接活動，中韓雙方代表昨日在現場簽署交接書，確認交接新一批在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物。邢海明為志願軍烈士棺槨一一覆蓋五星旗，中方舉行悼念儀式，解放軍儀仗司禮大隊禮兵護送烈士棺槨登上解放軍空軍專機。中方交接代表團成員、駐韓使館相關人員，以及在韓中國留學生、中資企業代表等亦參加儀式。

中方稱兩國是「搬不走的鄰居」

常正國在交接儀式上表示，中韓雙方2014年以來遵循人道主義原則，已連續10年共同實施在韓志願軍烈士遺骸交接工作，將938位烈士遺骸接回祖國，中方感謝韓方為交接工作付出努力。他又指，中韓是搬不走的鄰居、分不開的合作夥伴，應秉持建交初心，堅持友好合作的正確方向，共同推動兩國關係持續健康穩定發展。中方願與韓方進一步加強溝通協調，深化友好合作，提升在韓志願軍烈士遺骸相關工作的合作水平。