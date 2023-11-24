跟隨韓方 朝拒遵軍事協議 揚言調兵分界線

北韓周二發射軍事偵察衞星後，南韓宣布中止《九一九軍事協議》對朝偵察條款。北韓國防省昨日也宣布不受《九一九軍事協議》約束，立即恢復協議停止的一切軍事措施，並揚言一旦發生無法挽回衝突，責任將完全由南韓承擔。

北韓國防省發聲明指摘南韓背棄基本信義和向內外所作承諾，北韓無法承認與南韓任何協議，須斷絕往來。北韓將取消為防止緊張和衝突的海陸空軍事措施，並在軍事分界線一帶前線部署更強大的兵力和新型軍事裝備。北韓武裝力量將時刻保持壓倒性攻擊姿態，注視敵人對抗活動。

聲明強調，北韓發射偵察衞星是為嚴密監視敵人在朝鮮半島周邊各種軍事活動，屬於自衞權措施，也是合法正當主權行使。南韓主張發射偵察衞星違反軍事協議，是為停止協議條款找借口，屬故意而挑釁性的陰謀活動，要為將當前形勢推入無法控制局面付出代價。

2018年9月19日，時任南韓總統文在寅訪問北韓，與北韓領袖金正恩簽署《平壤共同宣言》，附屬《九一九軍事協議》商定兩韓在海陸空全面停止一切敵對行為，並劃設緩衝區。南韓批評北韓連番違反協議，曾多次提出中止《九一九軍事協議》效力。

俄衞星專家疑赴平壤 南韓國家情報院昨日確認，北韓軍事偵察衞星成功發射並進入軌道，代表北韓今年兩度試射間諜衞星失敗後，最終取得成功。國情院認為，俄羅斯有向北韓提供幫助，促成衞星發射成功，惟估計萬里鏡1號不具備亞米級解像度，偵察能力有限。

航班追蹤網站RadarBox數據顯示，俄羅斯空軍一架伊爾62M專機周三從海參崴飛抵平壤順安國際機場，正值北韓成功發射萬里鏡1號之後。美國智庫蘭德公司首席研究員貝內特認為，專機接載的很可能是從事衞星研究的俄羅斯科學家。分析估計，北韓或為提升衞星影像質素向俄方尋求幫助。

朝疑射彈道導彈失敗 另外，南韓軍方昨日表示，北韓周三深夜向朝鮮半島東部海域發射了一枚不明彈道導彈，但似乎發射失敗。南韓聯合參謀本部稱，北韓在當地時間周三晚上11時05分從平壤順安地區發射這枚導彈，又指南韓和美國情報當局正在對此次發射進行分析，除此之外韓聯參沒有提供其他細節。本報綜合報道