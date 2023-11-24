美艦紅海屢擊落也門叛軍無人機

【本報綜合報道】美國中央司令部周四公布，美國海軍神盾驅逐艦托馬斯‧哈德納號當日在紅海巡航期間，擊落來自也門叛軍青年運動據點的多架單向攻擊無人機，托馬斯‧哈德納號沒有受損，亦無官兵傷亡。

這是托馬斯‧哈德納號一周內第2次在紅海擊落來襲的無人機，該艦上周三擊落一架來自也門的無人機。托馬斯‧哈德納號隸屬福特號航母打擊群，與打擊群分開運作，福特號位處東地中海，托馬斯‧哈德納號位於紅海。美國防長奧斯汀日前下令第二次延長福特號打擊群的部署。

以軍F35攔截巡航導彈 另外，以色列國防軍周三表示，空軍一架F35隱形戰機在南部城市埃拉特附近的紅海上空，成功擊落一枚來襲的巡航導彈。導彈相信由親伊朗的也門叛軍青年運動發射，沒有進入以色列領土上空，當時埃拉特曾響起防空警報。惟以軍聲明沒有交代擊落導彈時，距離以色列有多遠。青年運動政治局成員阿薩德（Hezam al-Asad）在社交平台X，以希伯來語寫道：「埃拉特發生了甚麼事？」