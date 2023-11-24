伊朗外長促以軍延續停火

再到訪黎巴嫩

這是以巴上月7日開戰後，阿卜杜拉希揚第2次到貝魯特。他稱巴勒斯坦人6周以來的英雄式抵抗，證明美國和錫安主義實體是戰爭輸家，如果停火不持續，區內情況不會與停火前一樣，伊朗不尋求擴大戰事，但戰爭強度提高的話，就有可能擴大。他指出，伊朗認為目前有兩個選擇，一是人道停火變為永久停火，第二是讓受威脅的巴人自己做決定，而伊朗會支持哈馬斯的任何決定。