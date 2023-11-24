與哈馬斯停火延至今天 以色列先接收13人質

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周三宣布達成一項人質換囚犯及臨時停火的協議，當地時間周四上午10時（香港時間周四下午4時）生效。不過以色列國家安全委員會周四凌晨突然發聲明，表示釋放人質的程序「不會在周五之前開始」，並沒解釋原因，令外界擔心停火出現暗湧。惟卡塔爾外交部最終宣布，為期4日的臨時停火協議將於當地時間周五上午7時（香港時間今天下午1時）生效，哈馬斯將釋放13名以色列人質，全為婦女及兒童。

卡塔爾持首批獲釋人質名單 卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）表示，13名人質將於當地時間周五下午4時（香港時間今天下午10時）獲釋，人質分成最少4組，卡塔爾已取得首批獲釋人質的名單。當被問被其他國家的人質情況時，安薩里稱：「初時的重點是盡可能讓婦女和兒童遠離傷害。哈馬斯方面證實，未來4天會合共釋放50人，而3名巴勒斯坦武裝分子則會獲釋。

此前有報道引述以色列官員指，雙方在周五前不會停止戰鬥。有消息人士表示，由於哈馬斯和負責協調的卡塔爾仍未簽署協議，因此押後24小時實施協議。有華府官員指，需更多時間確定釋放人質的地點和路線，因此以色列和卡塔爾和埃及，決定把協議押後，以盡量減低出錯的機會

人質或經紅十字會返以國 有報道引述消息講述換囚的程序。在每次換囚之前一晚，以色列和哈馬斯都會向紅十字會提供被釋放的人質和囚犯名單。而相關人質會移交給紅十字會，由該會帶到指定的邊境點，由受過特別訓練的以兵核實身份及接走，之後送回以色列。相信首階段獲釋的50名人質中，大多數會經拉法口岸離開加薩，去到埃及。

另外，釋放巴人囚犯的詳情則未清楚，但有指第一天獲釋的巴人會在約旦河西岸的貝圖尼亞（Beitunia）檢查站放回。消息人士又稱，人質釋放的前兩天將被視為「測試期」，以確保有關過程可行，而到了第3天，就會討論是否繼續第二階段，即再交換多50名人質和150名巴人囚犯。

加薩衞生部稱已有13萬人死 加薩衞生部昨日表示，當地死亡人數增加到13萬，仍有6,000人下落未明。以色列總理內塔尼亞胡周三表示，以色列結合了軍事和外交壓力，使其與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯訂立的交換人質和停火協議中，獲得更佳的條款。教宗方濟各同日在梵蒂岡，先後閉門會晤在今場以巴衝突中被挾持的以色列人質家屬，以及被殺巴人的家屬。他事後在聖伯多祿廣場呼籲信眾為和平祈禱，並祈求天主幫助以色列和巴勒斯坦人民解決問題。本報綜合報道