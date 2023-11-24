女子遭好友誘買法器續命 呃百萬

【本報綜合報道】上海市一名女子2012年結識另一名女網友，雙方甚至住在一起。由2020年開始，她開始在網上扮演另一虛構角色，再騙對方購買法器續命，涉嫌合共騙取近150萬元（人民幣‧下同，約163.5萬港元），驚動女網友家人，最終揭發一切只是圈套。內媒周二報道，該名女子正被上海青浦區人民檢察院控以詐騙罪名。

同居後於網上扮另一角色 案情指，女子呂××2012年在網上結識另一名女子小霞（化名），雙方成為現實生活中好友，直至2020年更一同居住。正在此時，呂××開設一個網上群組，成員包括其虛構身份、宣稱可以幫助兩人轉變運程的「王總」，之後開始不斷索取小霞金錢，包括每月一萬元（約1.09萬港元）「轉運費」等。

直至2021年，「王總」突然宣稱，小霞恐怕活不過31歲，成功騙取對方購買大量廉價法器等，從中賺取差價。小霞被姊姊帶到公安機關報案後，才發現自己被多年好友欺騙。上海青浦區人民檢察院認為，呂女以非法佔有為目的，多次虛構事實隱瞞真相，騙取他人財物，故提出起訴。