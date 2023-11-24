戀愛保險不獲賠 男子提告勝訴

【本報綜合報道】內媒周三報道，四川一名男子與女友2018年在網絡平台購買「戀愛保險」，內容提到只要合約生效滿3年後，如果兩人初次在民政部門領取結婚證，可獲保險公司賠付9,995元（人民幣‧下同，約1.09萬港元）禮金。他去年與女友結婚，保險公司拒絕賠付，只好上訴至北京金融法院，直至早前終於取得勝訴。

成婚可獲萬元禮金

案情指，劉小明（化名）2018年以495元（約540港元）購買安心財產保險推出戀愛保險。他去年12月與女友領取結婚證，於是聯絡安心財險，提交理賠資料，卻一直未獲賠付，於是決定告上北京延慶法庭。在一審，安心財險辯稱，原保監會已將保險產品下架、退出市場，故有關保險合約無效，只同意退回495元，獲北京延慶法庭接納。由於不服判決，劉男本年8月繼續上訴至北京金融法院。法院認為劉男與安心財險訂立戀愛保險合約是雙方當事人真實意思表示，不違反法律、行政法規強制性規定，故屬合法，雙方均應依約履行。