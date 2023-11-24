珠海工人討薪 企業保安射水驅趕

【本報綜合報道】廣東珠海一間企業近日傳出有工人追討薪金不果，反遭公司保安用水槍驅趕。涉事公司所處的廣東珠海市富山工業園管委會周三回應指，該公司並未拖欠工資，是第三方勞務公司老闆挪用了工人工資。警方已介入，涉事勞務公司的法人也被警方控制。

管委會指外判公司挪用工資 事發企業為廣東海龍建築科技有限公司，周二中午開始有20多名工人聚集在公司門前，躺在地上阻止車輛進入，導致公司無法正常生產。至周三上午，聚集的工人增加至30至40人。網傳畫面顯示，頭戴安全帽的工人和保安拿消防水槍噴向數名男子，對方迅速跑到了一邊，工人和保安又朝地面或遠處噴水。網民指，他們討薪不果，還被水沖。

富山工業園園區經發局負責人回應指，討薪工人是海龍公司通過勞務公司聘請，海龍公司已將工資全部支付給勞務公司，對方老闆挪用並拖欠數十人工資。為了驅散討薪工人，不讓他們躺在地上，海龍公司以水槍噴射地面方式應對，期間工作人員疑情緒激動，將水噴灑到工人身上。負責人表示，管委會已對海龍公司處理方式上的不妥行為進行批評教育。