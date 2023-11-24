遏侵佔農地公布案例 19人判刑揭犯罪明細

為了履行耕地保護主體責任，內地自然資源主管部門近年會同相關部門嚴肅查處、嚴打非法佔用農用地違法犯罪行為，至周三公布12宗非法佔用農用地違法犯罪典型案例，共有19名涉案人受到刑事處罰，並在受責令情況下恢復耕地種植條件。

擅自挖沙 回填垃圾覆土 上述案例中，包括北京市通州區潘×等人破壞耕地案件。案情指，潘×於2020年10月至2021年3月期間，在未辦理用地手續情況下，組織董×等6人擅自佔用通州區宋莊鎮18.22畝土地挖沙取土，再回填建築垃圾、生活垃圾後覆土。2021年12月，通州區人民法院判決潘×犯非法佔用農用地罪，判處有期徒刑一年，並處罰金10萬元（人民幣‧下同，約10.9萬港元），而董×等6人則分別被判處有期徒刑8個月，並處罰金5萬元（約5.45萬港元）。

前村主任書記非法佔地 另外，河南省內黃縣二安鎮×村前村民委員會主任劉××、前村黨支部書記邵××等人在未辦理用地手續情況下，非法佔用該村20.60畝永久基本農田取土。2021年12月，內黃縣自然資源局巡查發現，與二安鎮政府共同開展現場調查，並將涉嫌犯罪案件線索移送內黃縣公安局。經鑑定，案涉地塊全部為永久基本農田，造成耕地種植條件嚴重毀壞。2022年8月，內黃縣人民法院判決被告人劉××、邵××均犯非法佔用農用地罪，分別判處有期徒刑一年，緩刑兩年，並處罰金人民幣一萬元（約1.09萬港元）。

自然資源部強調，向全社會持續釋放嚴格保護耕地、依法依規使用土地、保持對非法佔用農用地違法犯罪行為高壓態勢信號。各級自然資源主管部門要以公布典型案例為參考及借鑑，認真履行職責，加強與部門的協調聯動，共同打擊非法佔用農用地等自然資源違法犯罪行為。本報綜合報道