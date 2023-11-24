疑無交保護費 兩宿生遭多次圍毆

【本報綜合報道】山西省畜牧獸醫學校兩名學生過去一個多月，多次在宿舍內遭同學圍毆，或被施暴者教唆互毆，從晚上一直打到凌晨，起因是他們沒有交「保護費」。主要施暴者有4至5名學生，多人圍觀毆打過程。該校辦公室周三表示，當地警方已介入調查。

學生家長提供的畫面顯示，一名沒穿上衣的受害者蜷縮身體坐在地上，被人捶擊背部。另一畫面顯示，他被用力踢到膝蓋和褲襠處，有人威脅他說：「你還告老師呢，你告你試試。」宿舍中多人圍觀，有人叫喊「別誤傷我」。家長聲稱，施暴者向每個人收取保護費的金額不同，根據經濟條件來定，有人收20元（人民幣‧下同，約22港元），有人收50元（55港元）。

家長稱有人用螃蟹夾下體 據報道，片中男生為15歲的劉同學，就讀中專一年級，第一次只交了5元（約5.5港元）保護費，他與同於今年9月入學的黃同學一起捱打。劉同學的姐姐表示弟弟已到醫院檢查，下體沒有異常，但至今都感到疼痛。黃同學的父親則稱，孩子曾親眼目睹施暴者用螃蟹夾受害同學的下體。