教育部促中小學 保障學生午休時間

【本報綜合報道】今年全國兩會期間，有人大代表建議在各地盡快實施中小學午休。教育部周一於官網公布對於有關建議的回覆稱，該部門將引導鼓勵支持有條件的地方，因地制宜創造學生午休條件。

教育部表示，充足的睡眠時間對保障學生身心健康發展非常重要，教育部高度重視中小學校作息時間規範管理，保證學生睡眠時間足夠。2017年以來，教育部先後推出多份文件，要求確保中小學生充足睡眠時間，並結合實際情況合理確定中小學作息時間，合理安排課間休息和下午上課時間，讓有條件的地方和學校保障學生必要的午休時間。

籲擴大教學空間及運動場地 教育部今年6月推動中共中央辦公廳、國務院辦公廳推出《關於構建優質均衡的基本公共教育服務體系的意見》，明確提出各地區在推進學校建設標準化的同時，可結合實際支持學校適當擴大教室學習活動空間和體育運動場地，為非寄宿制學校提供學生就餐和午休條件。教育部舉例，目前在山西、河南及山東等地，已結合具體實際，開始校內午休的探索實踐。