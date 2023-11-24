求學時患重度抑鬱 清華博士做占星師

【本報綜合報道】清華大學歷史系博士瑪麗安（暱稱）求學時曾患重度抑鬱，機緣巧合之下成為一名全職占星師。學習占星5年的瑪麗安，目前經手近千名客戶，月入過3萬元人民幣（約3.3萬港元）。對選擇以占星為職業，她表示導師、家人和同學都給予理解和支持。對於社會上許多無形判斷，自己常遭謾罵，她認為「清華這個學校在中國被投射太多的光環了」。

稱名校被投射太多光環 瑪麗安原打算畢業後會走上歷史學研究的道路，但一次偶然機會，她接觸到占星學。當時她因抑鬱需接受心理治療，認識了一名占星師，對方稱占星可幫她理解個人議題，也能省下心理治療費用。至於促使她下決定投入占星行業的原因，主要是她認為自己沒辦法在這種「非升即走」的教育制度下繼續和其他人競爭。

對於有人認為瑪麗安浪費了清華的名額，她表示任何選擇都有原因，自己的選擇因果迥異，但強調「清華給予我的啟發和知識，並沒有浪費」。她又堅持以這種方式獲得自己心靈上的幫助，也成為其他人尋求協助的對象。

瑪麗安