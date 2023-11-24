內地合胞病毒流行高峰 衞健委推分級診療制度

【本報綜合報道】內地近來有多種呼吸道疾病流行，兒童首當其衝，合胞病毒更衝上微博熱搜第一。內媒昨日指出，合胞病毒並非新疾病，隨着氣溫下降進入高發季節，傳染性是流感的約2.5倍，目前未有疫苗和特效治療藥。對於近期不少地方兒童專科醫院人滿為患，國家衞生健康委同日表示，持續指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度。

新生兒染病影響較重 廣東省婦幼保健院新生兒呼吸專科主任醫生高薇薇表示，如果兒童在0至1歲出現合胞病毒嚴重感染，可能對其肺功能影響比較嚴重，甚至會持續比較長的時間。今年南方經歷了一波合胞病毒流行高峰，短暫回落後近來再抬頭，對兒童來說合胞病毒和流感很容易「抱團侵襲」，症狀較重的病童可能患上支氣管炎和肺炎。

部分社區醫院近期開設面向兒童的檢驗檢查服務，但有家長擔心醫院診療能力不足。國家衞健委相關負責人昨日表示，已要求各地發揮醫聯體作用加強對基層醫療衞生機構的技術指導，提高一般性感染的診療能力和重症識別轉診效率。由於大醫院人員密集、等候時間長，交叉感染風險較高，負責人建議症狀較輕的病童首選到基層醫療衞生機構、綜合醫院兒科等就診，在兒童專科醫院就診明確診療方案後，也可轉診到基層醫療機構後續治療或居家治療。