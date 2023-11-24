誘姦14女收官員作弟子 假僧人無期徒刑

假僧人魏剛

【本報綜合報道】吉林省白城市中級法院近日就假僧人魏剛等人犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、搶劫罪、強姦罪等一案作出一審判決。魏剛涉嫌誘姦14名女性，其中3人未成年，最小的被侵犯時仍在上小學，他又將洮南市前副市長蔡景晨、洮南市發改局前局長張文舉等地方官員收為弟子，蠱惑他們信鬼神。魏剛被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

3受害女子未成年 經白城市中院審理查明，魏剛等人一方面借助佛教場所，在法會上表演「神通」，欺騙大量洮南市域內外群眾，通過有組織地實施詐騙犯罪手段，非法獲取巨大的經濟利益。他們另通過暴力、威脅等手段，有組織地實施尋釁滋事非法拘禁、放火等違法犯罪活動，殘害群眾、欺壓百姓，形成了以魏剛為首、組織結構嚴密、層級清晰、分工明確的黑社會性質組織。

現年52歲的魏剛是安徽省當塗縣人，具大專文化，給自己起了「妙藏」、「剛甲爾措」兩個別名。他37歲時採用暴力控制吉林兩間寺廟，後發展成「黑老大」，封蔡景晨等人為「九大弟子」。該組織高價售賣「加持法器」，有信眾受騙甘願捐贈上千萬元人民幣。他又利用封建迷信一次或者多次誘姦女性，以「雙修」破命劫為由強姦小學生。除了魏剛被判無期徒刑，其他成員亦分別判囚2年8個月至17年。

蔡景晨