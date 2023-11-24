華籍丐湧現 泰總理否認涉免簽

【本報綜合報道】泰國曼谷街頭近日湧現多名中國籍乞丐，他們大多有肢體殘缺及毀容情況，外界擔心涉及人口販運集團。有當地媒體質疑，這些乞丐是利用泰國早前對華遊客實施為期5個月的臨時免簽政策入境。泰國總理賽塔周三澄清，乞丐問題與相關免簽政策無關。

被捕6人列黑名單 據報道，泰國警方已對在曼谷逮捕的6名中國籍乞丐，處以100至500泰銖（22至110港元）不等的罰款，並將他們全部列入黑名單，禁止在未來10年入境泰國。其中一人已被逐出境，其他人則仍在拘留中。由於在當地行乞屬違法，警方高層已下令抓捕乞丐，特別留意有身體缺陷的中國遊客。

泰國社會發展與人類安全部數據顯示，當局至今發現7,161名乞丐，其中2,473人為外國人，大多來自柬埔寨及緬甸，隸屬有組織團夥，利用政府的免簽政策入境。賽塔回應質疑時表示，政府部門正跟進相關情況，但指中國籍乞丐和中資灰產團夥在泰國存在已久，與此前實施的免簽政策無關。泰國有關部門會對相關情況作進一步調查，並依法採取措施。