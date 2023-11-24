國務院頒開放工作方案 港澳台醫生可在京設診所

《工作方案》主要任務提到，需推進北京服務業重點領域深化改革擴大開放，包括電訊服務、健康醫療服務、金融服務、文化教育服務及專業服務領域。它亦要求探索新興業態規則規範，包含推動構建數字經濟國際規則、推動數據資源開發利用、優化金融服務模式和管理手段及促進金融服務綠色低碳循環經濟發展。

在優化貿易投資制度安排方面，《工作方案》要求探索與服務貿易創新發展相適應的規則體系、持續降低貿易成本和壁壘、優化跨境貿易監管服務模式、提升資金跨境流動便利度及支持企業「走出去」。最後，它亦提及完善公共服務政策環境、強化權益保護機制以及健全風險防控體系。

《工作方案》提及支持符合條件的外籍及港澳台醫生在北京開設診所，同時探索透過股權方式，激勵幹細胞與基因領域醫藥研發企業外籍及港澳台從業人員，也會促進在京港澳企業人類遺傳資源管理服務便利化。它亦會依法依規探索推動京港澳專業服務機構共建合作，建立港澳專業人士來京對接服務機制，並鼓勵外籍及港澳台調解員參與涉外糾紛解決。涉及港澳服務及服務提供者的單獨政策優惠措施納入內地與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排框架下實施。