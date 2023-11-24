台總統選舉登記今截止 非綠營會談變互數不是

台灣正、副總統選舉申請登記今天下午5時30分截止，國民黨與民眾黨昨晚仍未達成合作共識。國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲及獨立總統參選人郭台銘昨天在台北市酒店出席三方會談，詎料最終變成互數大會，各方不歡而散，非綠營整合談判未見曙光。

郭台銘競選辦公室發言人陳家頤昨天表示，郭台銘周二晚上接來侯友宜來電，內容提及希望他能夠擔任「桶箍」角色，肩負整合在野力量「公親」。為此，郭台銘前天及昨天兩度邀請侯友宜及柯文哲，一同召開「藍白郭整合會議」。

然而，即使是會面地點，侯友宜與柯文哲及郭台銘也出現分歧，其中侯友宜堅持在前總統馬英九辦公室舉行，相反柯文哲及郭台銘則希望改在酒店舉行。國民黨主席朱立倫隨後表示，三方會面地點不是那麼重要，只要是公開，大家能夠坐下來談就是好事。

郭台銘稱以為僅見侯友宜 踏入下午4時46分左右，侯友宜在朱立倫及馬英九陪同下抵達酒店，一同直奔會場，柯文哲及郭台銘之後相繼現身，眾人一同坐在台前，其中馬英九坐在中間位置。郭台銘首先致詞指，該酒店正是與妻子婚宴地點，當時也是由馬英九見證，期盼是次談判取得美好結局。

惟郭台銘同時提及，根據自己連日與侯友宜之間討論，只預期侯友宜單獨出席，未料馬英九等人也會出席。面對馬英九不願拿咪，直接在座位高喊「我是見證人，原則上不發言」，他之後問到朱立倫可否說明其角色，並打斷侯友宜發言，笑稱朱立倫與馬英九是「重量級的不速之客」。

當朱立倫完成發言後，侯友宜當場讀出柯文哲發給他的短訊，內容提及柯文哲同意在郭台銘家中或酒店舉行會談，也包括「他（郭台銘）需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要秘密見面有困難，需要公開見面」，導致氣氛頓時變得尷尬。

面對侯友宜另重提國民黨與民眾黨之間民調問題需要解決，柯文哲提及他現在還是遵守6點共識，只是第3點誤差範圍爭議無法解決。他認為應思考台灣下一步該如何，成為總統候選人要有能力面對困難，而不是靠一堆保母。

直至下午6時30分左右，侯友宜與朱立倫及馬英九離場。郭台銘隨後表示，感恩節應該是好日子，自己也是會談主角之一，卻成為見證人，「做主人的很難接受」。他承認是次會面並非一個美好結局，最終演變成無言結局，無助台灣前途及困境，不過太陽明天還是依舊升起。

柯文哲陣營暗示難以合作 被問「藍白合」是否已經破局，柯文哲競選總幹事黃珊珊暗示雙方目前難以合作，也沒有回答會否與郭台銘整合。她強調，「明天當然會前往中選會登記，如果明天不出現，是代表不選的意思嗎？是要叫人家不選嗎？」

根據柯文哲競選辦公室昨晚發布採訪通知，柯文哲今天早上11時會與尚未公布的副手前往中選會登記參選。

國民黨同晚7時30分左右在黨中央召開記者會，黨中央發言人楊智伃形容侯友宜等人在會上受到很大公開屈辱，不過會秉持耐心、同理心到最後一刻。另一邊廂，民進黨總統參選人賴清德昨天繼續拉票。他批評藍白合只不過是基於政黨利害、分贓權力、充滿計算的一場遊戲，有關作為不可能得到民眾支持，即使成功組合，對台也沒有任何幫助。

本報綜合報道