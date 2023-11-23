半年評級149海灘 學者冀推廣旅遊業

【本報綜合報道】無論是加勒比海的白色沙灘，還是東南亞清澈蔚藍的海水，每年都能吸引大量遊客，一名哥倫比亞的訪問學者卻在過去6個月裏，攜團隊到訪加拿大新斯科舍省149個海灘，通過對每個海灘評級，希望改善遊客體驗並推廣旅遊業，提醒當地人其實不需要外出旅行就能參觀美麗海灘。

博特羅（Camilo Botero）目前在新斯科舍省達爾豪西大學訪問，專門研究海岸管理，他將海灘分為一級（風景最美）到5級（風景最差），其中一級海灘屬最自然的海灘，擁有白色沙灘、清澈海水、植被和保存完好的沙丘等。研究結果顯示，在博特羅到訪的海灘中，約30%被評為一級或二級海灘，且東岸擁有最多的一級海灘，南岸則有6個海灘被評為一級。

指管理海灘不只娛樂目的 博特羅表示，新斯科舍省有很多很棒的海灘，許多被評為一級或二級的海灘可以通過國際認證，以促進自然或科學旅遊，至於3級至5級的海灘得到如此評價，並不意味它不是一個好海灘，可能是因為它靠近一個排名較低的社區。他又指，海灘不僅僅是遊樂場，而是生態系統，管理海灘不僅是為了娛樂目的，這一點非常重要。