植自體肌腱細胞 治網球肘高療效

肱骨外上髁炎通常稱為「網球肘」，在30至50歲人群中尤其常見，可導致疼痛和舉重抓握等功能喪失，症狀從輕微到嚴重不等。澳洲一間生物科技公司通過自體肌腱細胞植入隨機試驗，從患者膝蓋區域的髕骨提取健康肌腱細胞，藉此幫助患者形成新的肌腱。目前療法還在等待澳洲治療用品管理局（TGA）的批准，未來或能從實驗室投入臨床，提供更好的手術替代方案。

試驗最早由維多利亞省莫納殊大學學者於2018年啟動，本月在澳洲骨科協會年度科學會議上公布研究結果，證實療法在治療嚴重網球肘症狀上與手術一樣有效，甚至比手術更能減輕疼痛並改善功能，參與試驗的患者比接受手術的患者平均早一個月重返工作崗位。

一個月內看到效果 登山愛好者斯基爾卡（Annette Skirka） 2016年在丹麥屬地格陵蘭探險時受傷，其後便患上網球肘，由於嘗試多種替代方案無果，她於2018年參加試驗，一個月內就開始看到效果，如今已可以再次攀登山峰。她憶述，自己過去連切菜都感到困難，無法拿牙刷及難以開關水龍頭，對試驗結果感到驚訝。

試驗首席研究員、莫納殊大學臨床教授尤金‧益（Eugene Ek）表示，能夠為患者提供替代方案是處理網球肘問題上的真正突破，現在已知道新療法與手術一樣好，甚至更好，這將成為未來對患者的標準建議。參與研究的生物科技公司行政總裁安德森（Paul Anderson）則將試驗結果描述為「10年奮鬥一夜成名」，非常自豪能夠在澳洲創新相關技術。本報綜合報道

研究人員在實驗室中培育患者的細胞。 尤金‧益認為新療法取得了突破。 斯基爾卡