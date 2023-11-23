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海外法屬地兒童貧困情況嚴重
法國傳媒報道，聯合國兒童基金會就海外法國屬地兒童貧困情況發表報告，指缺乏健康護理、住屋和教育，與歐洲大陸本國的對待大有差別，呼籲法國政府改善不公平和保護基本權利。在印度洋的馬約特有八成兒童生活在貧困境況，南美洲法屬圭亞那的比例是六成，但在歐洲大陸本土的法國，這比例只佔兩成。（綜合報道）
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