兩岸國際

馬來西亞19間學校接炸彈威脅

馬來西亞警方周二證實，國內至少19間學校當天收到炸彈威脅，目前尚未在受威脅學校發現炸彈。警方相信疑犯可能是一名童年曾經遭虐待且缺乏關愛，但懂得利用電腦專業掩飾身份的問題人物。這些學校包括位於吉隆坡、雪蘭莪州、檳城等地的國際學校。警方表示正在進一步追查，呼籲學生與家長保持冷靜。（綜合報道）
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