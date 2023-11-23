麻省理工華博士生亡 死因惹疑

【本報綜合報道】美國傳媒報道，麻省理工學院一名中國留學博士生上周三在當地離世，死因眾說紛紜，有指是自殺，但亦有最新報道指他因實驗室爆炸重傷身亡。

傳實驗室內炸死 爆料人提供一封由麻省理工學院校長向學生發出的電郵，內容稱就讀化學系5年級博士生辛天思（音譯，Tiansi Xin）去世。他年僅27歲，來自吉林省長春市，畢業於北京大學，2019年來到麻省理工學院，從事可持續和高效合成燐化學品的研究。

電郵又指導師評價事主是了不起的學者和化學家，曾經在多份著名化學期刊發表論文，又獲得多項獎項和榮譽，例如麻省理工學院化學研究生獎學金。惟有關其死亡原因，電郵未有具體細節。

有報道引述其他學生透露，在辛天思去世當天，他在化學實驗室進行一項涉及燐化合物與金屬氫化物在高壓和高溫下反應的實驗，期間使用的容器突然爆炸，釋出大量氣體和碎片。爆炸震碎實驗室的窗戶和牆壁，事主身受重傷。他被送往醫院，最終搶救無效死亡；校方和有關部門正深入調查爆炸原因。

辛天思