曼谷湧現殘缺乞丐 警拘6人俱來自華

多名男女近日在泰國曼谷多地行乞，部分乞丐不只毀容、身體亦有明顯殘缺，觸發「假乞丐」疑慮。由周日起，曼谷警方採取行動，短短一天之內在市內拘捕6名乞丐，他們全數來自中國，每人每天賺取至少1萬泰銖（約2,200港元），正調查事件是否涉及人口販賣。

泰國民眾早前發現，一名身穿當地校服中年女性近日在曼谷商場門外行乞，其面部似乎被燒或被酸性液體腐蝕導致毀容，雙手失去兩隻手指。與此同時，多名乞丐也在市內其他地方出現，部分身體特徵更與上述女子相似，當地市民難免質疑職業乞丐是否開始湧入首都。

直至周日，曼谷警方決定行動，成功在商場洗手間拘捕該名身穿校服女乞丐，並從其袋中搜出1萬泰銖現金，找不到任何護照等身份證明文件。

經審問，女乞丐供稱自己來自中國，於本月10日入境從事行乞活動，不知道因此觸犯當地法律。她又指自己離婚，需照顧兩名孩子，因此需要金錢。

華女自稱翻譯助保釋被拒 談及為何毀容時，女乞丐稱自己小時候與友人在一輛裝滿液體汽車玩耍，期間遇上爆炸，導致毀容。她另提及行乞期間沒有固定居住地點，只在庇護中心過夜，又指自己身上校服是購買得來，目的是博取泰國人同情，藉此賺取更多金錢。

一名自稱是翻譯的中國籍女子事後前往警署，打算保釋女乞丐，被警方以正調查事件是否涉及人口販賣為由拒絕。

每人平均月入可達39萬元 截至周一，曼谷警方總共拘捕6名乞丐，相信一眾乞丐與翻譯相識，每人平均月入更達到180萬泰銖（約39.6萬港元），更以泰國作為基地，把行乞得來金錢轉往中國。惟部分乞丐供稱自己正在泰國旅遊，僅因花光身上金錢而要行乞。

自事件曝光後，當地傳媒昨天報道，全國多個部門促請泰國移民區加強安全措施，組織移民區人員與國際安全機構合作，展開調查打擊跨國犯罪工作。

中國駐泰國大使館同日稱，已派領事官員對當事人進行領事探視，中方一貫要求來泰中國公民遵守泰國法律、尊重當地習俗，也重視維護其合法權益，相信泰國政府有關部門及警方會查明真相，依法妥善處理。本報綜合報道