援助以軍影響 美減炮彈運烏

【本報綜合報道】美國傳媒周二報道，以色列上月在巴勒斯坦加薩地帶展開對回教激進組織哈馬斯的戰爭後，美國向烏克蘭交付的北約標準155毫米炮彈減少逾30%。

匿名烏克蘭官員表示，美國官員曾經指軍事援助以色列不會影響援助烏克蘭，但事與願違；又指美援155毫米炮彈數量佔總供應量60%至70%，憂慮美國國會的分歧影響武器供應。該官員承認目前遇到大麻煩，基本彈藥並未運抵，警告假如情況進一步惡化，烏克蘭將付出高昂代價及戰場陣地面臨失守。惟一名美國國防部高級官員指出，運往烏克蘭的彈藥減少與加薩地帶戰事沒有關係。

155毫米炮彈是烏軍抗擊俄軍的重要武器，部分指定供應予烏軍的美國庫存已經轉移至以色列。烏克蘭希望在冬季前夕，收到美國提供的AN/MPQ-64哨兵雷達，用於保護武器工廠；哨兵雷達是近程雷達，可以跟蹤彈道導彈和緩慢移動的無人機。

俄防長：烏本月損失1.3萬兵 另外，俄羅斯國防部長紹伊古周二宣稱，烏軍本月損失超過1.37萬人及近1,800件各類武器裝備；俄軍積極防禦進展順利，態勢進一步好轉，整條戰線各處陣地隱固，敵人在俄軍火力打擊下無法前進，許多烏軍意識到反攻毫無意義後投降。與去年初相比，炮兵武器及遠程高程度導彈交付量增加4倍，無人機交付量上升15倍。

紹伊古