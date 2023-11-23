美菲聯合巡南海 中方：勿損領土主權

【本報綜合報道】菲律賓總統小馬可斯於周二宣布，菲律賓武裝部隊和美國印太司令部當天起在南海實施聯合海上和空中巡邏，持續至今天結束。中國外交部昨日表示，中方已經向美菲表明立場，美菲聯合巡邏不得損害中國的領土主權和海洋權益。

小馬可斯稱，這項重大舉措證明美菲致力於加強兩國軍隊在海空巡邏的互通性，菲方目標是透過合作努力加強區域安全，與美國建立無縫夥伴關係，維護雙方共同利益。菲律賓空軍昨日指聯合巡邏範圍由巴丹群島至南海，菲方派出3艘海軍艦艇、兩架FA50戰機、一架A29攻擊機，美軍派出一艘瀕海戰鬥艦和一架P8A海上巡邏機。

美菲研維修坐灘軍艦

另外，菲律賓近月前往南海南沙群島仁愛礁的坐灘軍艦馬德雷山號執行補給任務，屢與中國海警船發生摩擦。由於該艦有數十年歷史，若不維修最終將沉沒。日媒指美菲開始非正式討論研究馬德雷山號的結構，以制訂維修計劃；其中一個討論項目是在不維修的情況下還能夠坐灘多久，設定時間表對有多少時間行動是至關重要。菲方官員指美國可負責物資運輸、維修期間的安全工作，雙方未商討細節。