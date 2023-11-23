美日韓擬後天演習 反制平壤

【本報綜合報道】美國航空母艦卡爾文森號周二到訪南韓釜山後不久，北韓同日晚上發射運載軍事偵察衞星的火箭。南韓傳媒昨日報道，南韓、美國、日本計劃本周末在朝鮮半島南方海域實施美韓、美韓日海上聯合演習，卡爾文森號將參與其中。

美核潛艇泊濟州島 美韓和美韓日聯合演習可能分別周六及下周日進行，報道指三方一早以卡爾文森號訪韓為契機計劃演習，但因北韓發射軍事偵察衞星，演習性質改為反制朝方今次挑釁。南韓國防部長申源湜周三登上卡爾文森號，要求韓美官兵保持牢固的聯合作戰態勢，隨時立即反制北韓任何挑釁。他指該艦在美國感恩節之際訪韓，反映美方積極履行提升戰略資產調遣周期性能見度的承諾，以實際行動兌現協防南韓的承諾。

另一方面，美國洛杉磯級攻擊核潛艇聖菲號周三停靠南韓濟州島，該艦與卡爾文森號隸屬於同一個航空母艦打擊群，官兵在濟州海軍基地休息並裝載軍需品。南韓海軍表示，趁聖菲號來訪進一步加強與美國的海軍交流與合作，以及聯合防禦態勢。

日本防衞省統合幕僚監部表示，基於國家周邊安全環境愈趨嚴峻，日本4架F15戰機周三在日本海上空與美國4架F16戰機實施戰術演習，目的是重申日美兩國回應任何局勢的強大意志、日美部隊的戰備狀態，進一步強化美日同盟的威懾及反應能力。