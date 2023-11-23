朝射衞星 韓中止部分協議 向分界線派兵

金正恩觀看關島基地高空照示威 北韓國家航空宇宙技術總局昨天凌晨宣布，前一天晚上成功發射新型運載火箭把軍事偵察衞星送入預定軌道，領袖金正恩觀看傳送回來的衞星圖像，顯示美國西太平洋戰略要地關島的軍事設施。南韓政府隨即中止與北韓簽署的軍事協議部分條款效力，在兩國軍事分界線部署兵力，恢復執行前線對朝偵察任務。

朝中社報道，北韓前天晚上10時42分在平安北道鐵山郡西海衞星發射場，發射一枚千里馬1型新型運載火箭，晚上10時54分把萬里鏡1號軍事偵察衞星送入軌道。報道指發射軍事偵察衞星是北韓加強自衞權的合法權利，符合因敵國危險軍事行動給周邊地區營造的安全環境，並為提升朝方武力備戰態勢作重大貢獻。國家航空宇宙技術總局將向勞動黨中央委員會提交計劃，短時間內追加發射數枚同類型衞星。

金正恩在現場直擊發射過程後，昨天早上訪問國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，了解萬里鏡1號的運行狀態；局方匯報指它未來7天至10天完成精密操作工程後，下月1日起正式執行偵察任務。金正恩同時觀看昨天早上9時21分傳送回來的衞星圖像，顯示在關島上空拍攝的安德森空軍基地及阿普拉港。他提出要關注美國把南韓變為其前方基地及核武庫，因此必須周密監視及掌握美國與其盟友的軍隊動向。

韓估計朝衞星發射成功 這是北韓繼5月31日及8月24日後，今年第3次發射運載軍事偵察衞星的火箭，對上兩枚火箭發射失敗收場。南韓聯合參謀本部昨天表示，分析結果顯示萬里鏡1號進入軌道，但目前未能夠判斷它是否正常運作。南韓國防部長申源湜指出，千里馬1型各級火箭正常分離，認為北韓今次軍事偵察衞星發射取得成功，但與此前兩次發射不同，今次歸功於俄羅斯的幫助；又稱要正常執行偵察任務需要相當長的時間。

南韓政府昨天宣布，中止2018年兩韓《九一九軍事協議》限制韓方對朝偵察活動條款的效力。該協議第1條第3款列明在軍事分界線一帶設置禁飛區，導致南韓軍方的偵察任務出現漏洞；如今獲得鬆綁後，韓方昨天下午3時起在軍事分界線部署無人機及偵察機，對朝偵察力度恢復至2018年9月19日前的水平，不分晝夜展開偵察。

美日斥朝違安理會決議 美國白宮國家安全委員會強烈譴責北韓，以使用彈道導彈技術的運載火箭發射軍事偵察衞星，違反聯合國安全理事會決議案；又稱朝方此舉加劇緊張局勢，有可能破壞東北亞地區及其他地區的安全局勢穩定。日本首相岸田文雄則對北韓火箭飛越日本國土上空，對國民的生命財產造成威脅予以強烈譴責。他指採用彈道導彈技術的發射活動顯然違反聯合國相關決議，是對日本國民生命、財產造成重大影響的行為。本報綜合報道