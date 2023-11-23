伊拉克真主黨旅頻攻擊 美空襲報復

【本報綜合報道】以巴衝突引發美國與伊朗「抵抗軸心」勢力多次短兵相接，伊拉克回教什葉派武裝組織真主黨旅周二攻擊境內美軍，美方隨即兩度報復施襲者，出動空中炮艇及戰機還擊。這是美國首次攻擊伊拉克的親伊朗民兵，連同鄰國敍利亞的駐軍部隊在內，自上月17日以來兩地美軍受襲次數累計66次，總共有62人受傷。

美軍近期捱炸66次 綜合美國中央司令部及美國官員消息，伊拉克阿薩德空軍基地周二遭兩枚近程地對地彈道導彈攻擊，美方8名軍事人員受傷。這是自上月中以來，伊朗勢力首次使用彈道導彈攻擊中東地區的美國駐軍，所以美方視之為局勢升級的舉動。當時一架由C130運輸機改裝而成、配備火炮的AC130J空中炮艇正在事發空域，美國國防部指它隨即對親伊朗民兵一輛汽車及參與襲擊的人士發動自衞打擊，造成敵方人員死亡。

美國周三派出戰機空襲伊拉克首都巴格達以南地區兩個真主黨旅目標，分別是一個指揮及控制點及一個行動中心。美國官員指當時有真主黨旅成員身處上址，相信部分人被炸死。這是美國繼上月26日、本月8日、本月12日後，第4度報復性空襲伊朗勢力，但此前所有目標在敍利亞東部地區，針對與伊朗革命衞隊有關的武裝組織。

美國國防部周二公布，近期針對中東地區美國駐軍的襲擊，分別是伊拉克32宗及敍利亞34宗；重災區阿薩德空軍基地受襲高達16次。面對伊朗勢力無視美國接二連三反擊並持續施襲，五角大樓否認威懾失效，聲稱雖然受襲次數很多，但並非每天都發生。一名美國官員表示不尋求衝突，也無意捲入進一步的敵對行動，但針對美軍的襲擊是不可接受，美方將繼續要求伊朗限制其指揮、訓練、裝備的團體之活動。