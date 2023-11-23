金磚國討論以巴 華促落實「兩國方案」

【本報綜合報道】金磚國家領導人以巴問題特別視像峰會周二晚上舉行，俄羅斯總統普京把中東地區危機歸咎於美國在該地區外交的失敗；中國重申解決以巴衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，呼籲盡快召開更具權威性的國際和會。

俄斥美外交失敗釀禍 今次是金磚國家擴員後的首場領導人會晤，中方關切巴勒斯坦加薩地帶衝突出現擴大外溢趨勢，呼籲衝突各方要立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通，國際社會亦要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。俄方亦呼籲國際社會共同努力緩和局勢、實現停火並找到以巴衝突的政治解決方案，金磚國家和區域國家可在此發揮關鍵作用；同時批評美國的單邊主義斷送中東獲得和平的機會，現在又試圖獨攬調停人作用。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周二在莫斯科，與到訪的阿拉伯國家聯盟及伊斯蘭合作組織聯合委員會代表團會晤，確認在解決以巴衝突立場上的一致性。俄羅斯外交部表示，與會者強烈譴責一切形式的恐怖主義，但不接受以集體懲罰、違反《日內瓦公約》無差別地對平民目標使用武力的方法打擊這一罪惡。

另外，南非國民議會周二表決通過決議案，要求關閉以色列駐比勒陀利亞大使館及中止兩國外交關係，直至以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成停火協議為止。