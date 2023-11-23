以軍包圍哈馬斯根據地 加強攻勢

【本報綜合報道】以色列國防軍周二更新戰況，地面部隊完成包圍巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩地帶北部地區根據地賈巴利亞，準備發動下一階段戰鬥。以軍同日空襲逾250個目標，包括3個有哈馬斯分子匿藏的地道，以及多個火箭發射點。

以色列國防軍包圍賈巴利亞的戰鬥由第162師主導，他們首先用重型火炮和空襲攻擊賈巴利亞；第401裝甲旅和納哈爾步兵旅在該市郊區與哈馬斯分子交戰，發現及摧毀多個火箭發射器以及多條地道。在賈巴利亞北部，第551預備役旅和其他特種部隊試圖開闢一條機動路線，期間打死多名哈馬斯分子，也繳獲武器及摧毀地道。

以色列上周聲稱在希法醫院發現哈馬斯地道，國防軍周二公開照片，聲稱士兵對地道盡頭防爆門進行爆破，一張顯示敞開的門，另一張顯示地道內部。軍方也公開希法醫院上月7日、哈馬斯突襲以色列當天的閉路電視畫面，指當天早上10時42分至11時01分期間，兩名分別尼泊爾籍及泰國籍的平民被武裝分子由以色列帶到醫院。

無計劃准巴人返加薩北部 以色列傳媒報道，以軍預期地面攻勢擴大到加薩地帶南部地區，但無計劃允許巴勒斯坦人返回北部地區，而是把平民引導到遠離預期地面攻擊的南部地區，減少平民傷亡；民眾或能夠在南部地區自由流動，但不能夠向北移動。網上最新戰況地圖顯示，以色列地面部隊進一步深入加薩城中心，並接近印尼醫院及賈巴利亞難民營。