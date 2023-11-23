停火4天換哈馬斯釋50人質 以色列：繼續戰事

卡塔爾埃及斡旋成功 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯持續一個半月的衝突出現突破，雙方宣布達成一項人質換囚犯及臨時停火的協議，當地時間周四上午10時生效。以色列以停止軍事行動4天及釋放150名囚犯，換取哈馬斯讓50名人質重獲自由。惟以色列總理內塔尼亞胡揚言即使同意暫時休戰，仍然繼續戰事直至完成目標。

哈馬斯上月7日對以色列西南部地區發動越境攻擊，造成當地1,200人死亡，另有大約240人被擄走帶回加薩地帶，超過一半人質擁有外國及雙重公民身份，來自美國、泰國、英國、法國、德國等大約40個國家。在卡塔爾及埃及等國家的斡旋下，以哈雙方周二幾乎同一時間公布協議內容，以色列政府在聲明表示，獲釋的人質是兒童及婦女，當哈馬斯每增加10名人質獲釋，停火時間將延長一天。惟聲明強調，政府、國防軍、安全部門繼續戰事直至消滅哈馬斯，確保加薩地帶不再威脅以色列。

相比之下，哈馬斯有關今次臨時停火的人道主義停戰協議聲明更詳細，內容包括以色列停止在加薩地帶所有軍事行動、停止在加薩地帶南部地區上空飛行、不得在加薩地帶全境傷害或拘捕任何人。人質換囚犯方面，哈馬斯公布以色列釋放的在囚巴勒斯坦女性及兒童確實數字；又指以色列保證沿薩拉丁大道由北向南的人員流動自由，同時容許載有人道主義和醫療物資、燃料的貨車，由埃及進入加薩地帶全境。

以色列倡第二階段雙方再放人 以色列政府周三公布內閣批准協議的決定，除了上述第一階段內容外，以方將在第二階段釋放額外最多150名在囚巴勒斯坦人，條件是哈馬斯同意另外最多50名人質重獲自由。這代表若雙方履行承諾，以色列最終將以300名囚犯換取100名人質。惟以色列內閣同時表明，停火結束後將立即恢復在加薩地帶的軍事行動，目標是摧毀哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動的軍事及組織能力，為所有人質回家創造條件。

值得留意的是，以色列將公布有望獲釋的巴勒斯坦囚犯名單，方便以色列公眾就他們的釋放入稟法院提出上訴，被裁定殺害以色列人罪成的巴勒斯坦囚犯則不在名單上。以色列國家安全部長班—吉維爾批評當局批准與哈馬斯的協議，創下危險的先例，指協議沒有讓所有被挾持的兒童及婦女人質獲釋，形容是不道德及不合邏輯。他主張加強對哈馬斯的軍事打擊力度，目標是迫使對方同意一項全面的人質協議。

中美歡迎 華府料3美國人獲釋 美國總統拜登歡迎哈馬斯釋放包括美國人在內的部分人質，他感謝卡塔爾和埃及，以及以色列支持人道主議停火，讓更多援助送到加薩地帶平民手上。美國高級官員表示，預期將有3名被挾持的美國人獲釋，包括一名雙親遇害的3歲女童。中國外交部歡迎有關方面達成臨時停火協議，希望這有利於緩解人道主義危機困境，推動衝突降級，緩和緊張局勢。卡塔爾外交部希望，今次協議有望為永久停火埋下種子。本報綜合報道

以色列將暫停在加薩地帶的軍事行動。 以色列與哈馬斯停火協議內容一覽（11月23日生效，暫時維持4天） 人質（右一）被哈馬斯武裝分子由以色列帶到希法醫院。 內塔尼亞胡