違規辦學遭舉報 教育機構停運罰款
【本報綜合報道】內地民辦教育公司新東方因早前在浙江省杭州市因違規辦學，經舉報後遭官方責令停止辦學、退還學費，並罰款15萬元人民幣（約16.6萬港元）。
某短片平台主播自8月4日起在社交媒體發布一系列拍攝有關教育公司開展暑期補課的短片，並向杭州市拱墅區教育局舉報。該主播之後在有關教育公司旗下直播銷售平台東方甄選聲稱，「你的那份產品50塊錢，那個故事可能就要40塊錢，按照法律規定，我會讓你付出慘痛代價」。有關直播銷售平台回應稱，該主播發布大量抹黑言論，嚴重侵犯公司聲譽，已發布律師函。該主播上周二發片向有關直播銷售平台及其主播致歉。
執法局公布處罰詳情
針對杭州新東方遭舉報違規補課一事，拱墅區綜合行政執法局日前公布的處罰結果顯示，杭州學士教育科技有限公司大關路第五分公司在拱墅區綠地運河商務中心，實施了違反國家有關規定舉辦學校或其他教育機構的行為，該局決定對當事人作出前述處罰。內地商業登記查冊網站天眼查資訊顯示，杭州學士教育科技有限公司曾名為杭州新東方教育諮詢有限公司。
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