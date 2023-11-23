違規辦學遭舉報 教育機構停運罰款

某短片平台主播自8月4日起在社交媒體發布一系列拍攝有關教育公司開展暑期補課的短片，並向杭州市拱墅區教育局舉報。該主播之後在有關教育公司旗下直播銷售平台東方甄選聲稱，「你的那份產品50塊錢，那個故事可能就要40塊錢，按照法律規定，我會讓你付出慘痛代價」。有關直播銷售平台回應稱，該主播發布大量抹黑言論，嚴重侵犯公司聲譽，已發布律師函。該主播上周二發片向有關直播銷售平台及其主播致歉。