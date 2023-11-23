索錢向老師加薪 財困校稱家長自願

【本報綜合報道】陝西省西安市有家長近日在網上爆料，長安區第七中學召集學生家長開會，因學校財政困難，向每名學生收費200元人民幣（約220港元），事件引發部分家長不滿。有學校工作人員周一對內媒稱，事件是「家長主動提出的，學校沒有同意」。

從爆料者提供的家長群聊天截圖顯示，有家長代表轉達學校建議，為了給學生創造更好的學習氛圍，提高老師工作積極性，建議適當增加老師薪酬。該家長又表示，學校一直免費於周末給學生補課，但由於財政吃緊，無法給老師支付補習費，所以希望家長能理解和支持學校。內媒曾接觸涉事家長，對方稱大部分家長對此表示同意，由於個別家長不同意，老師已把家長群解散，也沒收取費用。

教體局調查稱學校未作要求 記者曾致電西咸新區教體局，工作人員表示相關情況由教體局下屬單位灃東工作部處理。灃東工作部工作人員稱，正就此事跟學校對接，並在調查核實之中。長安區第七中學工作人員周一表示，學校沒要求家長給老師加薪，是家長自發的行為。