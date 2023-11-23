易服闖宿舍求女友復合 男生傳遭保安電暈

【本報綜合報道】海南省三亞市某學院近日傳出有男生為向女友求復合，竟男扮女裝混入學院女生宿舍，遭宿舍保安人員發現並電暈。涉事學院周二發通報稱，涉事男生是因多日未進食餓暈，而非遭電暈。

警方澄清因未進食致暈厥 網上流傳畫面顯示，一名頭戴假髮的男生在疑似學校宿舍先被3名男子控制，之後被抬下樓梯。網民稱，該男生進入女生宿舍後不久，就被宿舍保安發現並報警；由於男生的裝扮引起恐慌，保安在無法確定其真實身份下，使用電擊器保護自己和宿舍其他女生，將其電暈並抬離。

有媒體周一指涉事學校為三亞航空旅遊職業學院，又引述該校工作人員回覆稱，涉事男生為外校生，事件中沒人受傷，該男生已被派出所帶走。至於網傳男生闖入女生宿舍原因，工作人員表示由派出所調查。

該學院周二透過官方微博通報，外校學生陳××因與該學院二年級女生存在感情糾葛，於上周五晚上9時許，男扮女裝混入該學院女生宿舍尋找對方。該校老師和保安人員趕到現場後勸導該男生盡快離開，期間他昏厥，學校立即致電求助，並將他移交警方。經警方調查，原因為他多日未進食導致身體虛脫暈厥，並非網傳的「電暈」。