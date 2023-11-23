被屈強姦 七旬川漢不獲償

40年前冤案終判無罪 妻已改嫁子離去 四川省巴中市男子盧文儒40年前被錯判強姦，服刑5年後改判無罪獲釋。事件導致他妻離子散，他出獄後多次為自己伸冤求償無果。他周一表示，已向所在社區提交了低保（低收入保障）申請。社區書記表示，將審核其低保資格。

今年74歲的盧文儒表示，他曾向原來的村委申請過低保救助，但一直沒有拿到。盧文儒的律師鄭克一出示了一份落款日期為前年9月19日的申請書，上有盧文儒原來所在的村委會蓋章。盧文儒目前所在社區的書記指，將按照巴州區相關管理規定審核。

律師展示低保申請書 待審核 由於盧文儒近年才暫住該社區公租房，社區對其具體生活狀況需要時間核查，了解後會上報到上級政府，並按照流程規定辦理。

原在巴中務農維生的盧文儒1983年8月14日被控強姦，被九鎮鄉治安室傳喚到鄉政府後，遭鄉公安人員用麻繩吊起並用樹枝猛打至肋骨骨折並暈倒，鄉公安人員之後強行拉他的手在認罪材料上打手印。盧文儒次年3月判囚7年，服刑期間不斷伸冤，法院1989年再審宣判他無罪，此時他已服刑5年，因表現良好獲得減刑，距離刑滿釋放只剩35天。

盧文儒貼上勞改犯的標籤後，妻子改嫁他人，兒子亦不認他。在出獄後30多年間，盧文儒輾轉多地打工，同時多次申請國家賠償，卻全落空。法院認為，國家賠償法於1995年1月1日正式頒布實施，盧文儒被錯判發生於國家賠償法頒布實施前，法律不溯及過往，因此決定不受理。本報綜合報道