Tesla煞車失靈官司 女車主判道歉賠款

【本報綜合報道】陝西省西安市一名李姓女子前年3月駕駛特斯拉（Tesla）電動車發生交通事故，翌月與另一名Tesla女車主到上海車展維權，質疑Tesla煞車失靈。Tesla其後起訴李女名譽權侵權，法院昨日作出一審判決，認定她名譽侵權責任成立，必須向Tesla公開賠禮道歉並賠償損失，同時承擔車輛鑑定費。

法院裁定名譽侵權成立 法院委託司法鑑定機構鑑定涉事車輛，認為涉事Tesla Model 3制動系統現時技術狀況正常有效無故障，也無煞車踏板無法被踩下及制動效能下降的情況，符合《機動車運行安全技術條件》、《機動車安全技術檢驗項目和方法》相關技術標準。

法院裁定，李女自判決生效之日起10天內，刪除在微博發表所有損害原告特斯拉（上海）有限公司名譽的言論及評論，並在微博以書面方式向對方道歉，連續公示不少於15天。她亦要賠償原告的經濟損失及維權費用2,000元（人民幣‧下同，約2,200港元），並負擔兩萬元（約2.2萬港元）鑑定費。

被告李姓女子