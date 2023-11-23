河北水利工程開建 冀解涿州洪災風險
【本報綜合報道】北京市、天津市、河北省今年7月暴雨成災，造成62人死亡。河北省洪水為患，近400萬人受影響；當地首個災後重建重大水利工程周一開工，有望解決涿州市主城北部東部防洪問題。
斥資逾11億 治理堤防18.3公里
北拒馬河涿州段應急防洪治理工程（北壇村至小營橫堤段）正式開工建設，是海河流域性特大洪水發生後，河北省首個開工建設的「補短板」重大水利工程。工程總投資約10.3億元人民幣（約11.4億港元），需時8個月建成，治理起點為北壇村，堤防及穿堤建築物採用50年一遇洪水標準設計。建設內容包括治理堤防18.3公里，新建或拆除重建4座穿堤閘涵等。
此外，湖南省洞庭湖區錢糧湖、共雙茶、大通湖東垸分洪閘工程日前通過竣工驗收，三大垸分洪閘建成意味分洪閘工程具備適時啟用、有計劃分蓄洪能力。江淮分水嶺調水工程駟馬山滁河四級站幹渠引水工程主體近日亦完工，新疆自治區奎屯河引水工程完成將軍廟水庫大壩填築。
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