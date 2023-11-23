河北水利工程開建 冀解涿州洪災風險

斥資逾11億 治理堤防18.3公里

北拒馬河涿州段應急防洪治理工程（北壇村至小營橫堤段）正式開工建設，是海河流域性特大洪水發生後，河北省首個開工建設的「補短板」重大水利工程。工程總投資約10.3億元人民幣（約11.4億港元），需時8個月建成，治理起點為北壇村，堤防及穿堤建築物採用50年一遇洪水標準設計。建設內容包括治理堤防18.3公里，新建或拆除重建4座穿堤閘涵等。