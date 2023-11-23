肺炎支原體擴散 北京天津大爆發

兒童患者暴增 醫院等逾一日方排到急診 隨着寒冬來臨，肺炎支原體感染在全國多地迅速擴散，傳出北京、天津等地疑爆發大規模感染，各大兒科醫院患者暴增，急診排到逾2,000張籌號，等待時間長達24小時以上。北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意昨日指出，當地肺炎支原體的流行強度已下降至兒童呼吸道傳染病第4位，前3位為流感、腺病毒和呼吸道合胞病毒。

專家：兒童傳染病居第4位 王全意指出，從呼吸道病原學監測結果來看，當前北京市全人群呼吸道傳染病報告病例數居前三位為流感、腺病毒和呼吸道合胞病毒。流感目前處於流行期，較往年有所提前，預示今年流行高峰也將早於往年到來；肺炎支原體感染發病人數則呈跌勢；新冠病毒主要流行株為XBB變種株，保持較低流行水平。由於多種病原體共同流行，總體感染人數呈現升勢，醫療需求也會增加，亦要警惕混合感染等。

醫院洗肺手術每日50宗 近日部分肺炎支原體感染惡化為肺炎的兒童，出現了一些肺泡灌洗（洗肺）的個案，即透過支氣管鏡向支氣管肺泡內注入規定量的無菌生理鹽水，以排出肺炎區域大量痰液。復旦安徽省兒童醫院近期每天處理高達50宗洗肺手術，高峰期甚至有67宗，北京天壇醫院兒科門診的候診患者據報每天也有400至500人。

湖北武漢市金銀潭醫院感染性疾病科主任文丹寧表示，只有極少數重症、治療效果欠佳的個案才會洗肺，呼籲家長不需過分緊張。文丹寧提醒，秋冬季節又進入流感流行期，呼吸道疾病門診患者增多，市民平時可根據需要佩戴口罩，少去人員密集的密閉公共場所、屋內勤通風換氣。一旦出現持續發燒、咳嗽等症狀，要及時就醫。不要隨意根據網絡訊息自行購藥服用，以免貽誤病情。本報綜合報道