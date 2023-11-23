王毅晤烏茲別克外長 宣布設對話機制
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周二在北京與烏茲別克斯坦外交部長賽義多夫舉行首次中烏外長戰略對話。雙方就落實兩國元首重要共識，加強發展戰略對接進行全面深入溝通，達成廣泛共識，並共同宣布建立兩國外長戰略對話機制。
落實元首重要共識
王毅表示，中烏是命運與共的友好近鄰，無論國際風雲如何變幻，兩國關係始終健康穩定發展，保持旺盛生機活力。他指兩國元首早前會晤，商定推進中烏命運共同體建設，為雙邊關係發展擘畫藍圖；兩國總理今年也舉行富有成果的會晤。中方願同烏方一道，用好中烏外長戰略對話這一新平台，推進全方位互利合作，加快構建中烏命運共同體。
賽義多夫表示，中烏元首成功會晤並保持密切溝通，為烏中關係把舵領航，開啟兩國合作的新篇章；烏方支持中國領導人提出的系列全球倡議，將繼續恪守一個中國原則，堅定相互支持，深化戰略互信。烏方完全贊同中方建議，期待全面深化兩國全方位合作，推動烏中全面戰略夥伴關係邁上新水平。
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