王毅晤烏茲別克外長 宣布設對話機制

落實元首重要共識

王毅表示，中烏是命運與共的友好近鄰，無論國際風雲如何變幻，兩國關係始終健康穩定發展，保持旺盛生機活力。他指兩國元首早前會晤，商定推進中烏命運共同體建設，為雙邊關係發展擘畫藍圖；兩國總理今年也舉行富有成果的會晤。中方願同烏方一道，用好中烏外長戰略對話這一新平台，推進全方位互利合作，加快構建中烏命運共同體。