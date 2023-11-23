貴州政協前副主席 受賄被捕

李再勇

【本報綜合報道】內地最高人民檢察院周二發布消息，貴州省政協前黨組成員、副主席李再勇涉嫌受賄、濫用職權案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對他作出逮捕決定，該案正在進一步辦理。

大搞政績工程 違規舉債等 中央紀委國家監委今年3月通報李再勇受查消息，他現年61歲，是貴州務川人，曾經出任貴州省貴陽市市長、六盤水市委書記等職；2016年12月升任貴州省委常委，之後相繼兼任省委秘書長、貴陽市委書記、常務副省長職務。去年1月，李再勇補選為貴州省政協副主席。

李再勇本月初被開除黨籍及公職，通報指他大搞勞民傷財的「政績工程」，肆意違規舉債融資，造成重大債務風險，嚴重破壞當地生態環境，長期搞迷信活動；違規接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，謀求特殊待遇；在幹部選拔任用中為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，搞權色、錢色交易，干涉群眾生產經營自主權；違規干預司法和執紀執法活動，長期癡迷賭博；利用職務便利為他人在工程承攬、項目規劃審批等方面牟利，並非法收受巨額財物；並濫用職權，造成公共財產、國家和人民利益重大損失。