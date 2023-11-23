台調查：民眾感美國講信用 比率大減

【本報綜合報道】台灣傳媒周二引述台灣中研院歐美所「美國肖像」計劃的民調結果，指只有9.3%台灣民眾認為中國大陸講信用，比前年減少，82.7%民眾認為近幾年來自中國大陸的威脅加劇。約34%台灣民眾認為美國是講信用的國家，亦較前年大減逾10個百分點。

「美國肖像」計劃周一在華盛頓智庫史汀生中心發表最新研究報告，今年9月14日至19日調查1,211名台灣成年人後，分析他們對美國印象及美陸台關係發展的看法。民調顯示，55.7%台灣民眾認為美國近來增加對台灣的安全保障，66.4%民眾肯定美國軍機與軍艦常態在台灣海峽活動，65.4%民眾相信美國總統對保衞台灣的公開承諾，59.6%民眾認為美國高官訪台增加日後出兵協防台灣的可能性。

料受烏戰事影響 東吳大學社會系副教授潘欣欣認為，認為美國講信用的台灣民眾佔比大減，可能是因烏克蘭戰爭爆發及美國政府的反應所致，美國對俄羅斯侵烏的回應讓台灣民眾了解到，兩岸一旦發生衝突美方可能的反應。中研院歐美所助理研究員李語堂分析指，從政黨傾向來看，民進黨支持者更肯定半導體大廠台積電對台灣安全的重要性，國民黨與民眾黨支持者則偏向不認同。