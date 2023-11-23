富士康子企稅項造假 遭武漢罰2.2萬

【本報綜合報道】中國大陸上月傳出稅務部門對台灣鴻海集團旗下富士康在廣東、江蘇等地重點企業進行稅務稽查，外界懷疑與鴻海始創人郭台銘參選台灣總統有關。最新報道指，中國大陸國家稅務總局武漢市稅務局以富士康旗下公司編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法為由輕罰兩萬元（人民幣‧下同，約2.2萬港元）。

處罰事由顯示，富聯科技（武漢）把部分非直接從事研發人員費用列入研發人員人工費用進行加計扣除，其中2021年度涉及8人費用約88萬元（約96萬港元），2022年度涉及15人費用約105萬元（約115萬港元）。根據規定，富聯科技（武漢）所得稅超範圍加計扣除的研發費，應該調增為應納稅所得額。該公司由富聯精密電子（鄭州）有限公司全資持股，後者為工業富聯全資子公司，工業富聯是富士康的A股上市公司。

陸方疑成功施壓郭台銘退選 台灣傳媒昨日引述民進黨立委洪申翰推測，中國大陸藉由向富士康查稅，施壓讓郭台銘退出台灣總統選舉，現在看來郭的退選機率很高，北京的政治目的已經達到，故此鬆手輕罰。惟郭台銘辦公室同日宣布，郭副手賴佩霞當天下午前往中選會領表登記參選。