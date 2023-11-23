候選人登記明天結束 柯文哲：不介意侯友宜當副手

台灣總統候選人登記時間明天結束，國民黨與民眾黨會否組成「藍白合」卻未有定案。民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，只要能夠擊敗民進黨，不介意接受國民黨總統參選人侯友宜充當副手。柯文哲競選總幹事黃珊珊同日稍後時間前往中選會，代替柯文哲領取總統候選人登記表格，沒有回答藍白合是否已經破局問題就直接離開。

繼國民黨，民眾黨昨天亦舉行記者會，公布不分區立委名單，台北市前副市長黃珊珊及時代力量前主席黃國昌排頭兩位。被問及民眾黨現時是否只有「柯侯配」選項，「侯柯配」有否協調溝通空間時，柯文哲稱要合作就要出動最強組合去打，反問：「為甚麼合作選一個比較不強組合？」

黃珊珊指再檢視民調無幫助 柯文哲再一次反問，若把下架民進黨放在首位：「應該怎麼組合、應該怎麼選，你不知道嗎？」他之後被問到，假如國民黨為了實現藍白合而讓步，讓其總統參選人侯友宜充當副手，那麼他能否接受時，他聲稱只要在野整合真正戰略目標是下架民進黨，當然是組成最強組合，「如果可以符合這個條件……沒問題」。

民眾黨與國民黨上周決定透過民調決定「柯侯配」抑或「侯柯配」，雙方後來就有關數據及統計誤差問題未達共識。針對侯友宜提議重新判定9份民調結果，黃珊珊稱民調專家上周已花5個多小時討論，即使再請專家檢視多一次民調，只會把彼此爭執點放大在媒體面前，看不到有何幫助。

藍營倡各派專家直播討論 另一邊廂，侯友宜競選辦公室昨稱，目前仍在等待柯文哲，還有最後48小時，希望柯文哲能夠以9份民調，用透明公開方法，一起在全民見證下說清楚。侯辦議題組召集人柯志恩表示，國民黨主席朱立倫與侯友宜均強調，國民黨有最大誠意，希望雙方不迴避、不逃避，用當初9份民調，各派兩位學者專家在現場直播，包括再次審視其中3份被擱置民調到底應不應被排除，以及釐清未研議部分。

當談及會否重做一份民調再展開協商評估時，柯志恩提到民調通常2、3天就可以做出來，不過現時所剩時間不多，前面9份民調爭議還未解決，而這正正是侯友宜為何特別提出要求審視過去民調原因。本報綜合報道