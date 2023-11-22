團隊開發模組系統 冀養殖船蛆做食糧

【本報綜合報道】蛀船蛤（又稱船蛆）往往會在木製船隻上鑽來鑽去，令水手們苦惱不已。由英國普利茅夫大學和劍橋大學學者領導的團隊，日前開發了一種模組化水產養殖系統，用於在遠離海洋的地方養殖蛀船蛤，未來或能作為替代性食物來源，藉此減少碳足迹並提供可持續解決方案。相關研究已於前日發表。

蛀船蛤屬一種雙殼軟體動物，意味牠們與蛤、貽貝和牡蠣有親緣關係。由於外殼微小，蛀船蛤生長速度比其他任何雙殼類動物都快，只需6個月就能長到約30厘米長。相較之下，貽貝和牡蠣可能需要長達兩年的時間才能長到可以收穫的大小。考慮到相關特性，研究團隊利用多個鹽水箱打造蛀船蛤養殖場，每個鹽水箱中都有用廢棄或回收的木材製成的木板。這些水箱雖然是通氣的，但不需要水循環系統，加上任何廢物都不會擴散到海洋中，從而可以避免海洋魚類養殖場通常會面臨的環境問題。

料改名「裸蛤」 取代魚製品 在菲律賓，船蛆往往會被捕獲並作為美味佳餚出售，據指味道像牡蠣且營養豐富，但世界上不少消費者預計仍難以接受任何名字中帶有「蟲」字的食物。科學家因此計劃以「裸蛤」的名稱銷售蛀船蛤，認為牠們將來可能最適合作為魚類的替代品，用於魚片或魚餅等加工產品中，而不是作為單獨的食品出售。