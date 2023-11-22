澳洲首輛月球車 4名稱供投票

【本報綜合報道】 澳洲太空總署 （ASA）前日公布該國首輛月球漫遊車的命名入圍名單。ASA從逾8,000份公眾提案中選出4個名稱再供大眾投票，獲勝漫遊車名稱將於下月6日公布。該輛太空車最早將於2026年作為美國太空總署（NASA）任務的一部分登上月球。

原住民語文化熟語入圍 4個入圍名稱和含義分別是「Coolamon」，一種多用途且耐用的淺盤，象徵實用和尊重環境，反映探索太空應有方式；「Kakirra」在澳洲阿德萊德地區原住民語中意指月亮，致敬澳洲歷史，展望國家未來；「Mateship」中的「Mate」是澳洲文化熟語，一種對他人的友善稱呼。

至於「Roo-ver」則由袋鼠英文「kangaroo」的「roo」和漫遊車英文「Rover」的「ver」合體而來，袋鼠作為澳洲國徽一部分，極具代表性。由於澳洲語言癖好有縮短名詞並在詞尾添加「ie」的習慣，若然Roo-ver當選，很大機會被讀成「Rovie」。