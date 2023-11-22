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福岡私家車剷路9途人傷
日本福岡縣宇美町昨日早上發生交通意外，一輛輕型私家車越過對面行車線並剷上行人路撞向人群，造成最少9人受傷，其中4名女高中生傷勢嚴重。警方依過失駕駛致傷罪，當場拘捕涉事男司機。涉事車輛車頭損毀嚴重、擋風玻璃碎裂，目擊者指該車當時完全沒有煞車的迹象。（綜合報道）
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